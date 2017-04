Pedoseksuele boer laat slachtoffer 'het' doen met koe

EB

Een Australische boer is veroordeeld tot tien jaar cel vanwege zijn boosaardige seksueel misbruik van een jongen en dieren. De man dwong zijn slachtoffer onder meer om seksuele handelingen uit te voeren op een koe, melden Australische media.



Het misbruik vond jarenlang plaats op een melkveehouderij in Nieuw-Zuid-Wales. De boer dwong de jongen onder meer om toe te kijken terwijl terwijl hij zelf seks had met een koe. Ook moest het slachtoffer douchen met de man, die de tegenstribbelende tiener voorhield dat ze vrienden waren.



Het slachtoffer, dat inmiddels volwassen is, verklaarde eerder nog steeds te worden achtervolgd door de traumatische gebeurtenissen. Zo begonnen collega's koeiengeluiden te maken toen ze het eerdere misbruik ontdekten. De man worstelt inmiddels met een alcoholverslaving.



De inmiddels 56-jarige boer viel in de rechtbank in Sydney uit zijn stoel toen de rechter de gruwelijke details van het misbruik voorlas. De man keek na zijn veroordeling nog even naar de publieke tribune. "Rot in de hel", schreeuwde iemand daarop.