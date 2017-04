Deze familie leeft 18 jaar lang in de wildernis: "Het duurt zes uur voor we een ziekenhuis bereiken"

maaike van den cruyce

10/04/17 - 17u34 Bron: BBC

Een kind dat leeft als een nomade op de Noordpool. © photo news.

Alaska Bartel Van Riet deed het reeds voor in zijn programma 'Bartel in het wild', maar leven in de wildernis is wel degelijk ook 'fulltime' mogelijk. In de Amerikaanse staat Alaska is er slechts één familie die al jaren lang aan de 'Nowitna River' leeft. 'The Atchleys' zijn de enige mensen die hun kamp opgeslagen hebben aan de 400 km lange rivier. Ze leven niet op één plek, maar dwalen lustig de rivier af. Onderaan het artikel vindt u alvast een link naar de foto's van de familie.

Supermarkt

Één keer per jaar gaat de familie naar de supermarkt om kleine producten in te slaan zoals: ongecondenseerde (ingedikte) melk, blikjes tomatenpuree, rijst, suiker en bonen. Voor de rest leven ze van de jacht op zwarte beren, wolven, konijnen, eenden en bevers en maken ze confituur van rozenbottel en 'lingonberries'. Bij een gebrek aan geld verkoopt de leider, David, dierenhuiden, bouwt hij hutten of werkt hij in de lokale goudmijn die zich iets verderop bevindt. Door te leven op het land en van de zon slaagt de familie erin om jaarlijks rond te komen met 12.000 dollar ofwel 11.337 euro.

Zelfs vrouwen moeten een beer kunnen doden Vel verwijderen

"Op een moment wanneer David afwezig was, moest ik als vrouw helemaal zelf een beer doden," zegt de 44-jaar oude Romey. "Het duurde een dag om het vel te verwijderen en van de huid leder te maken. Daarnaast moest ik ook nog stukken overhouden om op te eten als vlees", aldus Romey.

Dagindeling

'The Atchleys' hebben hun eigen levensritme en zetten het uur drie uur verder of terug, afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht. Zo ontbijten ze meestal om 16.30 uur in de namiddag en zijn ze de rest van de dag druk bezig met timmeren, schoonmaken en dingen repareren. Na het avondmaal, rond 22.00 uur, praten ze nog een beetje na, spelen ze gitaar en schrijven ze teksten om nadien rond 04.00 uur in de ochtend te gaan slapen.

Geen vrienden

De familie heeft één zoon van 13 jaar oud, Sky. Hij gaat niet naar school, maar wordt opgeleid door zijn familie. Zijn ouders laten hem allerlei vaardigheden beoefenen. Zo leert hij rekenen tijdens het koken of timmeren. Sky houdt van dit apart leersysteem. "Ik heb nog nooit op een echte school gezeten. Ik heb het één keertje gezien, maar zal er waarschijnlijk toch niet van houden."



Sky is constant in het bijzijn van zijn hond Charley. Behalve zijn ouders, hond en familie heeft hij ook geen echte vrienden in de buurt. "Ik heb één vriend in Fairbanks, een stad in Alaska. Ik kijk er echt naar uit om haar te zien wanneer we er jaarlijks naar de markt gaan. Aangezien ik haar maar een keer per jaar zie, ken ik haar ook niet zo goed. Ik weet enkel dat ze Ella heet", aldus Sky. Remote living https://t.co/IdEF7zgLm6 — BBC News (World) (@BBCWorld)

Sneeuwmobiel

Om de dichtstbijzijnde stad, Ruby, te bereiken, moeten 'The Atchleys' de rivier oversteken. In de zomer gaan ze per boot en in de winter doorkruisen ze de bevroren rivier op een sneeuwmobiel. "In de winter kan deze weg best gevaarlijk zijn", zegt David. "Mijn eerste reis naar daar was in 1999 en het was mijn engste reis ooit. Ik hoorde het ijs kraken onder de sneeuwmobiel, omdat ik zwaar geladen was met spullen."



"In geval van nood, zou ik zes uur onderweg zijn om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te bereiken. Wanneer iemand alleen op pad gaat, gebruiken we een satelliettelefoon. Hiermee kunnen we elkaar waarschuwen als er iets mis is", verklaart David.

We gebruiken een satelliettelefoon om elkaar te bereiken Bezorgdheid

De meeste familieleden vinden het niet erg dat hun hut afgelegen ligt van de buitenwereld, maar Romey is toch een beetje bezorgd. "Wanneer ik voor de eerste hier kwam wonen, was ik bang dat er vanalles zou mislopen", zegt ze. "Wat als iemand ernstig ziek zou worden of als onze kettingzaag kapot gaat en we geen brandhout kunnen gaan kappen? Later heb ik geleerd om me niet te veel zorgen te maken en te leven van dag tot dag. Dat is ook de levensstijl van onze familie."



David houdt ervan om alleen met zijn familie te leven. "Mensen willen weten wat 18 jaar geïsoleerd leven met iemand doet. Wel, het verandert je. Je hebt ook tijd om na te denken over verschillende onderwerpen tegelijkertijd. Soms blijven we maanden aan een stuk over hetzelfde onderwerp praten, omdat we er tijd voor hebben. Er is totaal geen druk of stress", aldus David.