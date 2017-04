Israël sluit grens met Egypte wegens terreurgevaar

Door: redactie

10/04/17 - 13u42 Bron: Belga

© ap.

Israël heeft zijn grens met de Sinaï gesloten wegens aanwijzingen dat een terroristische aanslag op handen zou zijn. Dat zegt een regeringswoordvoerder. Enkel Israëli's die terug willen keren, worden nog doorgelaten.

Het sluiten van de grens tussen Eilat (Israël) en Taba (Egypte) komt er een dag nadat het antiterrorismebureau had gewaarschuwd voor een concrete dreiging tegen toeristen in de Sinaï. Israëlische burgers krijgen ook de raad om niet naar het schiereiland te reizen. De verhoogde waakzaamheid volgt na de dubbele aanslag op kerken van de koptische christenen in Egypte gisteren. Daarbij vielen 46 doden en tientallen gewonden.



Eerder meldde het Israëlische leger ook al dat vanuit de Sinaï een raket afgevuurd werd. Die kwam neer in het zuiden van Israël. Daarbij vielen geen gewonden en werd amper schade aangericht. Volgens de politie werd enkel een serre geraakt.