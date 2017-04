Thaise man snijdt dochter de keel door omdat ze te veel op smartphone tokkelt

Door: redactie

Uit ergenis over haar constant gebruik van haar smartphone heeft een vader in Thailand de keel van zijn 13-jarige dochter doorgesneden. Het meisje overleefde de aanval en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie arresteerde de 41-jarige Surin Kaewrae uit de provincie Petchburi wegens poging tot moord.



Surin verklaarde aan de politie dat hij al vaak ruzie met zijn dochter had gemaakt omdat ze steeds aan haar smartphone hing. Ze luisterde nooit. In plaats van te studeren, communiceerde ze de hele tijd met haar vriendje.



De man werd opgepakt toen hij met een andere dochter van vijf op de vlucht was. Wegens andere delicten was Surin eerder al tot drie jaar cel veroordeeld.