Woede om uitlatingen Marine Le Pen over Joden

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 12u26 Bron: ANP

© afp.

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft een golf van kritiek over zich heen gekregen na een interview met de Franse pers. Ze zei daarin dat de Franse staat niet verantwoordelijk was voor de massale arrestatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog.