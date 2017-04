VAB en Touring waarschuwen voor zeer druk paasweekend op snelwegen

MVDC

Het verlengde paasweekend wordt het drukste moment van de paasvakantie op de weg. Hiervoor waarschuwen mobiliteitsorganisaties VAB en Touring. Veel Belgen zullen voor een weekend- of daguitstap kiezen, terwijl in grote delen van Europa een vakantieperiode begint of eindigt.

Touring verwacht grote verkeersdrukte op vrijdag-en zaterdagvoormiddag. Wie in het paasweekend plannen heeft om weg te gaan, wordt aangeraden vrijdagochtend in de vroege uurtjes ofwel vrijdagavond te vertrekken. Op zaterdag stelt u het vertrek beter uit tot de middag, late namiddag-en avond. VAB voorspelt dat de avondspits vrijdag in de vroege namiddag op gang zal komen rond Antwerpen en Brussel. Het zal ook zaterdagochtend drukker zijn op de E411 richting de Ardennen en de E40 richting de Kust. Voor de terugkeer wordt het vooral druk op paasmaandag vanaf de late namiddag-en avond.

Files in Frankrijk

In Frankrijk wordt vrijdag veel verkeer verwacht in het hele land. Zaterdag wordt het ook druk. In Auvergne en Rhône-Alpen waarschuwt Touring zelfs voor code rood. VAB verwacht de grootste drukte rond Albertville, Grenoble en Moutiers. "Maandag wordt in Frankrijk een zeer drukke dag om huiswaarts te keren", melden Touring en VAB.