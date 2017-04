Radicale koers van Erdogan treft Turken nu ook in hun portemonnee

KVE

10/04/17 - 11u52 Bron: Die Welt

© ap.

Het autoritaire beleid van Erdogan heeft zijn impact op de economie niet gemist. En de gevolgen zijn allesbehalve gunstig: de inflatie staat op het hoogste peil sinds 2008, buitenlandse investeerders laten het afweten en het toerisme krijgt klappen. De gewone Turken voelen het nu daar waar het het meest pijn doet: in hun portemonnee.

© reuters. © epa.

De inflatie klom in maart naar 11,29 procent, dat is het hoogste niveau sinds oktober 2008. Vooral de prijs van levensmiddelen, alcohol en transport zijn dramatisch gestegen. Dit voelen de Turken in hun dagelijkse leven.



Voor Erdogan komen de sterk stijgende prijzen zeer ongelegen. Het pookt het ontevredenheidsgevoel bij de bevolking op terwijl de president via een referendum op 16 april net zijn macht wil uitbreiden.



De afgelopen maanden is ook de werkloosheidsgraad steil de hoogte ingegaan. De zogenoemde 'Misery-index', die de inflatie en werkloosheidsgraad bij elkaar telt, bedraagt nu bijna 24 procent, dit is de hoogste stand sinds 2005. Deze index, die beoogt een indicatie te geven van de hoeveelheid 'economische ellende' in een land, is al vaker beslissend gebleken bij verkiezingen.



Hoofdoorzaak van die dramatische prijsstijgingen is de zwakke Turkse Lira. Investeerders hebben het vertrouwen in de munt verloren door de radicale koers van Erdogan. Tegenover de dollar heeft de Lira ruim een vierde van haar waarde verloren op een jaar tijd. Hierdoor is de import van grondstoffen flink duurder geworden.