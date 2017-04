Beruchte Britse recensent boort driesterrenrestaurant Parijs stevig de grond in

Zo prijst het restaurant dit gerecht met gegratineerde uien aan. Onderaan tweette Rayner een foto van wat hij op zijn bord kreeg. © Le Cinq.

De Britse culinaire recensent, Jay Rayner, neemt nooit een blad voor zijn vaak geestige mond, maar ditmaal heeft hij volgens velen zichzelf overtroffen. 'Acid Rayner' bezocht in Parijs het driesterrenrestaurant Le Cinq om er voor The Observer een review over te schrijven. "Veruit de slechtste resaurantervaring die ik in 18 jaar heb ondergaan", klinkt het scherp over wat hij voortaan "de plaats delict" noemt.

Due to vast demand - one stroppy tweeter called @TheNewCurrent - here's pic of the Cinq bill. 600€ would have been 630€ incl horrid dessert pic.twitter.com/VlK73XUHYb — Jay Rayner (@jayrayner1) Sun Apr 09 00:00:00 MEST 2017

Le Cinq is gelegen in het bekende Four Seasons-hotel George V in Parijs. Michelin bedenkt de chef-kok van het restaurant al jaren met drie sterren, een topadresje dus. Maar niet voor Rayner die er met een vriendin ging dineren, omdat hij het naar eigen zeggen beu was dat mensen altijd maar klagen hoe duur uit eten is. Hij wist dan ook dat hij belachelijk veel geld zou kwijt zijn, maar verwachtte tegelijkertijd dat zijn gastronomisch bezoekje "vol momenten van vreugde en geluk" zou zitten. Vandaar de grote teleurstelling.



Gerecht van 140 euro

Het decor herinnert Rayner eraan dat "dit een ruimte is voor mensen zonder schuldgevoelens". "De tapijten zijn dik om het geschreeuw te dempen", luidt het. "En uiteraard is er een krukje voor de handtas van mevrouw".



De prijzen van voor- en hoofdgerechten blijken ongeveer gelijk en schommelden tussen de 70 en de 140 euro. Het vrouwelijke gezelschap van Rayner krijgt die bedragen echter niet op haar menu te zien, tot ongenoegen van de expert. "De obers staan ervan versteld als we ons hiertegen verzetten", schrijft hij.



De verscheidene gebakjes - onder meer "een overtuigende brioche van bladerdeeg" - vindt Rayner nog best lekker. Maar dan proeft hij iets wat volgens hem lijkt op "een siliconen borstimplantaat van Barbie". Zijn gezelschap gaat nog een stapje verder: "Alsof je een condoom eet die in een stoffige groentewinkel rondslingert". Het hapje met passievrucht en een crème van waterkers wordt te bitter bevonden: "Mijn lippen trekken samen zoals de kont van een kat die tegen brandnetels aanschurkt". Over de nog erg rozige duif schrijft Rayner dat ze "weer zou kunnen vliegen mits de nodige voltage". De ijssigaartjes met een elastisch bandje van huid beschrijft hij dan weer als "iets dat van een slachtoffer met brandwonden is gevallen". En wat met peterselie in kwarktaart? Rayner deed er zijn beklag over en het dessert stond uiteindelijk niet op de rekening van 600 euro.



Zoek de verschillen

Maar het meest opvallend zijn de foto's die Rayner van het eten nam. Op zijn eigen blog legt hij uit dat hij nooit voor een recensie onder zijn eigen naam boekt en gewoonlijk zelf foto's schiet met zijn iPhone, maar dat daarna een professionele fotograaf beelden komt maken van de gekozen gerechten. Le Cinq liet dat laatste niet toe en voorzag de journalist liever zelf van beeldmateriaal. En dat bleek toch niet helemaal overeen te stemmen met de weliswaar amateuristische foto's (met iPhone 7, zonder flash) van Rayner zelf, zoals je hieronder kan zien. De kenner omschrijft het als "vooral zwart, zoals nachtmerries, en kleverig, zoals de vloer op een jongerenfuif".



Op social media krijgt Rayner lof voor zijn bij vlagen hilarische schets van wat hem allemaal wordt voorgeschoteld. Maar het hoeft niet gezegd dat er vooral uit Franse hoek heel wat minder applaus weerklinkt.