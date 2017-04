Coalitie en rebellen weren IS-aanval op basis af

Bewerkt door: jv

10/04/17 Bron: Belga

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten heeft met de steun van Syrische rebellen zaterdag een aanval van terreurgroep Islamitische Staat (IS) op een gezamenlijke basis in het zuiden van land afgeslagen. Dat heeft de coalitie gisteren bekendgemaakt. Reuters bericht daarnaast over toegenomen Russische bombardementen tijdens het weekend.