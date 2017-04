Grootscheepse klopjacht op extreem gevaarlijke man die Trump dreigbrief stuurde

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 08u35 Bron: ANP

© ap.

De Amerikaanse politie is met een grootscheepse zoektocht bezig naar een 32-jarige inwoner van Winsconsin die een dreigbrief naar president Donald Trump heeft gestuurd.

© ap.

In het manifest, dat 161 pagina's telt, kondigde Joseph Jakubowski aan dat hij een wapenwinkel zou gaan overvallen en dat deed hij uiteindelijk ook. Hij maakte geweren en handwapens buit.



De man zou een aanslag willen plegen op een kerk. De bewaking bij gebedshuizen is daarom opgevoerd.



Zo'n 150 agenten van onder meer de FBI zijn betrokken bij de klopjacht op Jakubowski. Er is een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar zijn arrestatie.