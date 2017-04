Syrië morgen op agenda van Groep van Zeven

Door: redactie

Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. © epa.

Tijdens de bijeenkomst in Italië van de Groep van Zeven (G7), een groep van zeven geïndustrialiseerde Westerse landen, zullen de ministers van Buitenlandse zaken morgen in een aparte sessie de situatie in Syrië bespreken.