Fox onderzoekt beschuldigingen van seksueel misbruik tegen presentator O'Reilly

De Amerikaanse nieuwszender Fox heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar een beschuldiging dat Bill O'Reilly een vrouw seksueel heeft lastiggevallen. Vorige week kwamen berichten naar buiten dat Fox 13 miljoen dollar zwijggeld heeft betaald aan vijf vrouwen die de presentator beschuldigden van ongewenste intimiteiten.

Fox doet nu onderzoek naar één nieuwe beschuldiging, door Wendy Walsch, een voormalige gast in O'Reilly's show. De presentator zou haar een goede baan bij Fox hebben aangeboden als ze met hem mee ging naar zijn hotelkamer. Toen de vrouw weigerde, kreeg ze de positie niet. Walsch heeft een aanklacht ingediend en Fox zegt dat een advocatenkantoor de zaak onderzoekt. O'Reilly heeft niet gereageerd op de nieuwe aanklacht maar zei vorige week na de berichten over het zwijggeld dat hij onterecht wordt aangevallen omdat hij een prominent doelwit is. Sindsdien zijn verschillende bedrijven gestopt met advertenties rond het razendpopulaire programma 'The O'Reilly Factor'. Kijkers lijken geen last te hebben van de berichten, volgens The Washington Post zijn de kijkcijfers afgelopen week omhoog geschoten.

Trump blijft fan

Donald Trump verdedigde de presentator woensdag. De Amerikaanse president stelde dat O'Reilly een "goed mens" is. "Ik denk niet dat Bill iets slechts heeft gedaan", aldus Trump tegen The New York Times. "Ik ken hem goed." Tijdens zijn campagne nam Trump het ook al op voor Roger Ailes, de oprichter van Fox News die in juli ontslag nam nadat hij eveneens door verschillende vrouwen werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten.



Volgens onderzoeksbureau Kantar Media is O'Reilly het meest winstgevende format voor op Fox News en brengt hij jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar binnen met reclame-inkomsten. De 67-jarige O'Reilly is een van de bekendste tv-persoonlijkheden in de Verenigde Staten. Zijn "The O'Reilly Factor" was in het eerste deel van 2017 het best bekeken actualiteitenprogramma op de kabeltelevisie. Vorige week keken er dagelijks zo'n 3,7 miljoen mensen.