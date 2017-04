Venezolaanse president vreest Amerikaanse interventie

Door: redactie

Een demonstrant gooit een molotov-cocktail in Caracas tijdens de protesten tegen de regering van Maduro. © afp.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro is bang voor een Amerikaanse interventie in zijn land, zo zei hij zondag op televisie.

"De Venezolanen voelen zich bedreigd door de agressie en de dreigementen door extreme afdelingen in de Verenigde Staten", aldus Maduro. "De radicale kringen die de macht hebben in het Pentagon, het militaire commando in het zuiden van de VS en het ministerie van Buitenlandse Zaken koesteren plannen voor een interventie in Venezuela", ging hij verder.



Maduro's uitspraken volgen op de Amerikaanse raketaanval in Syrië als vergelding voor de gifgasaanval door het regime, waarbij bijna 90 burgers omkwamen.



Economische oorlog

In het verleden beschuldigde het Venezolaanse staatshoofd andere landen er al van een "economische oorlog" tegen zijn regering te voeren. De economische omstandigheden in Venezuela gingen er de laatste maanden fel op achteruit. Het land kan nauwelijks voedsel en medicijnen importeren, en de bevolking wordt verarmd door de hoge inflatie.



Ook op politiek vlak gaat het land door woelige tijden. De regering is in een machtstrijd met het parlement verwikkeld, waar de oppositie de meerderheid heeft. De belangrijkste oppositieleider Henrique Capriles werd onlangs verboden zich de komende vijftien jaar verkiesbaar te stellen.



Zaterdag trokken duizenden Venezolanen de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen en de dictatoriale trekjes van Maduro's regering aan te klagen.