Congolese politie verbiedt betogingen van oppositie

Door: redactie

10/04/17 - 02u30 Bron: Belga

De nieuwe Congolese premier Bruno Tshibala in Kinshasa. © afp.

De politie van de Democratische Republiek Congo heeft de voor vandaag geplande bijeenkomsten in Kinshasa en de rest van het land verboden, waartoe de oppositie had opgeroepen. "Elke samenscholing van meer dan tien mensen zal uiteengedreven worden", verklaarde politiewoordvoerder Pierrot-Rombaut Mwanamputu.

Het was de 'Union pour la Démocratie et le Progrès Social' (UDPS), die opgericht werd door Étienne Tshisekedi, die samen met oppositiecoalitie 'Rassemblement' opriep om te betogen. Étienne Tshisekedi's zoon Félix, voorzitter van 'Rassemblement', beschuldigde president Joseph Kabila er zondag van "het voornaamste obstakel voor het democratisch proces" in Congo te zijn. "Kabila heeft er opzettelijk voor gekozen om politieke manoeuvres te doen die ons land nog dieper in de chaos storten", zei Félix Tshisekedi.



Oudejaarsakkoord

Hij doelde daarmee op de beslissing van Kabila afgelopen vrijdag om opposant Bruno Tshibala tot eerste minister te benoemen. Kabila ging daarmee in tegen het Oudejaarsakkoord, waarin stond dat het 'Rassemblement' de premier zou voordragen. Na de dood van Étienne Tshisekedi in februari betwiste Tshibala, toen woordvoerder van het 'Rassemblement', de legitimiteit van zijn zoon Félix als oppositieleider. Eind februari werd hij uit het 'Rassemblement' gezet en ook uit de partij UDPS.