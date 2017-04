Fillon moet hoop op tweede ronde levendig houden

SPS

Twee weken voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen hebben de uiterst linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon en de rechtse kandidaat François Fillon grote meetings gehouden. Beide kandidaten koesteren nog steeds de hoop op een plaats in de tweede ronde.

Surfend op zijn spectaculaire opgang in de peilingen begroette Mélenchon in Marseille "het nieuwe enthousiasme" rondom zijn campagne. De 65-jarige extreemlinkse kandidaat hield in de Zuid-Franse havenstad een openluchtmeeting voor tienduizenden aanhangers.



Mélenchon, die zich in een eventuele tweede ronde mag verheugen op de steun van PS-kandidaat Benoit Hamon, wordt in de laatste peilingen ongeveer 19 procent van de stemmen toegedicht. Ook Fillon wordt gepeild op 19 procent. De gaullistische kandidaat sprak 20.000 aanhangers toe in Parijs.



De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen vindt plaats op 23 april. Fillon en Mélenchon volgen in de meest recente peilingen nog op enige afstand van centrumkandidaat Emmanuel Macron en de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen. Ze zouden allebei een beetje terrein moeten inboeten, maar nog steeds ongeveer 23 procent van de stemmen halen. Enkel de eerste twee kandidaten stoten door naar de tweede ronde op 7 mei.



De peilingen moeten alleszins met een flinke korrel zout genomen worden. Op twee weken van de stembusgang is het aantal onbesliste kiezers in Frankrijk immers nog nooit zo groot geweest, ook bij degenen die zeker zijn dat ze gaan stemmen. Een Fransman op drie heeft nog niet beslist of zou nog van mening kunnen veranderen.