Erdogan: "Kandidaat-lidmaatschap van EU na referendum op tafel"

9/04/17 - 19u03 Bron: Belga

Turkse president Erdogan © rv.

De kwestie van een eventuele toetreding van zijn land tot de Europese Unie zal na het referendum over de uitbreiding van de presidentiële macht opnieuw "op tafel" belanden. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan vandaag gezegd.

Komende zondag mogen de Turken zich uitspreken over een grondwetswijziging die de macht van de Turkse president aanzienlijk zou versterken. Turkse kiezers in het buitenland konden tot vandaag hun stem uitbrengen.



Op een meeting in Izmir trok Erdogan weer van leer tegen Europa. De verhoudingen zijn gespannen omdat verscheidene landen meetings met Turkse ministers verboden. "Europa gaat boeten voor wat het heeft gedaan. Als God het wil, dan komt de kwestie van de Europese Unie opnieuw op tafel na 16 april", zo verklaarde het staatshoofd, zonder te verduidelijken wat dat precies zou betekenen.