Egypte laat leger uitrukken om infrastructuur te beschermen na aanslagen

bewerkt door: LS

9/04/17 - 18u39 Bron: Belga

Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi © rv.

Na twee dodelijke aanslagen op koptische kerken heeft de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi het leger de opdracht gegeven om alle belangrijke gebouwen in het land te beschermen.

Al-Sisi vraagt "de onmiddellijke ontplooiing van beschermingseenheden van het leger om de politie te helpen bij het beveiligen van de vitale infrastructuur in alle provincies van het land", zo luidt het in een mededeling.



Drie weken voor een bezoek van de paus werd Egypte zondag opgeschrikt door twee aanslagen op kerken van de koptische gemeenschap in het land. De explosies in Tanta en Alexandrië zijn opgeëist door Islamitische Staat. De dodentol is inmiddels opgelopen tot 43. Ongeveer 120 mensen raakten gewond.



De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de aanslagen. "Diversiteit is eigen aan de Egyptische samenleving. Didier Reynders is geschokt door deze aanvallen op gewone burgers vanwege van hun geloof", zo luidt het in een mededeling van Buitenlandse Zaken.