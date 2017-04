Noorwegen verhoogt terreurdreigingsniveau na vondst van bom

bewerkt door: LS

9/04/17 - 18u29 Bron: Belga

Na de vondst van een zelfgemaakte bom in de hoofdstad Oslo heeft de Noorse PST (Norwegian Police Security Service) het terreurdreigingsniveau voor het hele land verhoogd tot "waarschijnlijk". Dat heeft PST-baas Benedicte Bjornland vandaag meegedeeld op een persconferentie.

In de nacht van zaterdag op zondag bracht de Noorse politie in de wijk Grønland "een primitief, geïmproviseerd springtuig met beperkt schadepotentieel" op gecontroleerde manier tot ontploffing. De politie arresteerde een 17-jarige Rus die ervan verdacht wordt het springtuig daar achter gelaten te hebben. "Het is niet duidelijk of de 17-jarige de intentie had een terreuraanslag te plegen", zei Bjornland.



Asielzoeker

Procureur Signe Aalling deelde mee dat de jonge man met zijn familie als asielzoeker naar Noorwegen was gekomen. "Voor het onderzoek is het nu belangrijk de intenties van de gearresteerde uit te klaren", zei Aalling. Het is volgens haar ook nog niet duidelijk of de jongeman alleen heeft gehandeld.