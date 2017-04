Moskou boos om afzegging bezoek Johnson

bewerkt door: LS

9/04/17 - 18u16 Bron: ANP

Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson © epa.

Rusland heeft uitgehaald naar het Verenigd Koninkrijk vanwege de afzegging van het bezoek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. De reden van dat besluit waren de gifgasaanvallen in Syrië en de daaropvolgende raketaanvallen van de Verenigde Staten op een Syrische luchtmachtbasis.

Het schrappen van het bezoek roept volgens het Russische ministerie van Buitenlandse zaken de vraag op of het nog wel zin heeft met de Britten te praten. Groot-Brittannië zou geen echte invloed hebben op internationale kwesties omdat het "in de schaduw staat" van strategische partners, waarmee vermoedelijk verwezen wordt naar de VS.



Johnson ligt ook in eigen land onder vuur vanwege het besluit. "Rex Tillerson gaat woensdag, dus het is niet zo dat we in een Koude Oorlog-situatie zitten waarin we niet met elkaar praten", zei de buitenlandwoordvoerder van de Schotse Nationale Partij SNP.



"De poedel van Washington"

Ook andere oppositiepartijen leverden kritiek. De leider van de Liberaal-Democraten noemde de minister "de poedel van Washington". Ook Labour-prominent John McDonnell vond het een slecht idee om het voeren van kritische gesprekken met Moskou over te laten aan de Amerikanen. "Dat zouden we zelf moeten doen."