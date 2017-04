Door: redactie

9/04/17 - 17u33 Bron: Belga

Bij een botsing tussen een minibus en een SUV zijn in Zuid-Afrika dertien mensen om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats in Mahikeng, op ongeveer 280 kilometer van Johannesburg, zo deelde woordvoerder Simon Zwane van de Zuid-Afrikaanse Road Traffic Management Corporation mee. In het minibusje, die overkop ging en vuur vatte, stierven twaalf inzittenden. Ook de bestuurder van de SUV overleed ter plaatse.