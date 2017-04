Enorme wachtrijen: Slovenië noemt versterkte Schengencontroles "ondraaglijk"

Bewerkt door: ADN

De versterkte Schengencontroles die sinds vrijdag van kracht zijn, werken aan de grens tussen Kroatië en Slovenië enorme wachtrijen in de hand. "Ondraaglijk", zo omschreef de Sloveense premier Miro Cerar de situatie, die samen met zijn Kroatische ambtgenoot aanpassingen wil voorstellen aan de Europese Unie.

Sinds vrijdag worden zowel EU-onderdanen als derdelanders systematisch gecontroleerd aan de buitengrenzen van de Schengenzone, de Europese ruimte zonder binnengrenzen. De verscherpte controles moeten het mogelijk maken om terugkerende Syriëstrijders makkelijker te onderscheppen.



"De uitvoering van de richtlijn van de Europese Unie aan de grens met Kroatië heeft de voorbije dagen tot totaal ondraaglijke omstandigheden geleid", zo stelt Cerar in een verklaring. De Sloveense premier sprak gisteren met zijn Kroatische collega Andrej Plenkovic en beide heren waren het erover eens dat de situatie "onaanvaardbaar" is en dat ze samen voorstellen aan de Europese Commissie gaan overmaken om de richtlijnen zo snel mogelijk aan te passen.



Kroatië is lid van de Europese Unie, maar nog niet van de Schengenzone. Sinds vrijdag vormen er zich enorme wachtrijen aan de grensovergangen, die vaak gebruikt worden door vakantiegangers in de Balkan.