Na de internationale ophef over korte film 'Fitna': Wilders werkt aan Fitna 2 tot en met 10

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 15u48 Bron: Belga

De Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) heeft de komst van negen nieuwe filmpjes aangekondigd waarin hij "het gevaar van de islam" en "de noodzaak tot deislamiseren" uitlegt. De filmpjes hebben vooralsnog de naam Fitna 2 tot en met 10 gekregen, twitterde Wilders.

In 2008 bracht de rechtspopulistische Wilders de korte film 'Fitna' over de Koran uit, die internationaal tot veel ophef leidde.



Het vervolg daarop, dat over de profeet Mohammed zou gaan, had eigenlijk in 2010 moeten verschijnen maar werd steeds uitgesteld.