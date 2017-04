20 doden bij zelfmoordaanslag in Somalië tegen nieuwe legerchef

bewerkt door: LS

9/04/17 - 15u37 Bron: Belga

Bij de aanslag werd een minibus die als taxi passagiers vervoerde volledig vernield. © ap.

Minstens twintig mensen zijn vandaag omgekomen bij de explosie van een bomauto aan het ministerie van Defensie van Somalië in de hoofdstad Mogadishu. De kamikaze reed op een legerkonvooi in. De pas benoemde legerchef Mohamed Ahmed Jimale, die in een van de voertuigen van het konvooi zat, overleefde de aanslag. De groep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.