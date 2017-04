Nieuwslezeres leest dodelijk ongeval voor en doet dan verschrikkelijke ontdekking

Door: redactie

9/04/17 - 14u04 Bron: ANP

© Kos.

Een Indiase nieuwslezeres heeft tijdens een live-uitzending ontdekt dat haar echtgenoot betrokken was bij een dodelijk ongeval. Dat gebeurde volgens de Hindustan Times toen een verslaggever tijdens de uitzending telefonisch details over het incident met meerdere slachtoffers doorgaf.

Presentatrice Supreet Kaur van televisiezender IBC-24 kreeg gisteren tijdens de uitzending te horen dat drie mensen waren omgekomen bij een ongeval. Hoewel de identiteit van de slachtoffers nog niet bekend was, kreeg de nieuwslezeres voldoende informatie om te beseffen dat haar man in het gecrashte voertuig kon zitten.



De 28-jarige Kaur ging gewoon door met haar werk. Ze zou pas zijn ingestort na de uitzending. "Ze had het gevoel dat het ging om de wagen van haar man'', zei een collega. "Ze maakte het bulletin af en begon familieleden te bellen nadat ze de studio had verlaten.''



De collega's van de vrouw hoorden al tijdens de uitzending dat haar echtgenoot was omgekomen. "Maar we durfden het haar niet te vertellen. We hadden de moed niet.''