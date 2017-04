Opnieuw explosie aan andere kerk in Egypte, na aanslag in Tanta

bewerkt door: redactie

9/04/17 - 13u42 Bron: Belga

© rv.

Na de aanslag op een christelijke kerk in Egypte heeft zich vanmiddag ook in de havenstad Alexandrië een explosie voorgedaan. Aan een koptische kerk in de miljoenenstad ontplofte een springtuig op Palmzondag. Dat meldde de staatstelevisie. Er vielen verschillende gewonden en wellicht ook doden. Over het aantal is nog geen duidelijkheid.