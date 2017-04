36 doden in Egyptische kerken: IS eist aanslagen op

bewerkt door: redactie

Bij twee bomaanslagen op koptische kerken in Egypte zijn op Palmzondag minstens 36 mensen om het leven gekomen. In de stad Tanta sneuvelden 25 mensen, in de havenstad Alexandrië zijn intussen al elf dodelijke slachtoffers geteld. Islamitische Staat eist de aanslagen op, zo meldt het agentschap Amaq, dat banden heeft met de terreurorganisatie.

De eerste explosie deed zich omstreeks 10.00 uur voor tijdens een viering in de kerk Mar Girgis in Tanta, een stad aan de Nijldelta op ongeveer honderd kilometer van Caïro. Op deze christelijke feestdag was er tijdens de mis veel volk in de kerk, volgens de staatstelevisie het grootste christelijke gebedshuis in de regio.



"De explosie vond plaats op de eerste rijen, nabij het altaar, tijdens de mis", meldt persverantwoordelijke Tarek Atiya van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De staatsnieuwssite Al-Ahram haalt ooggetuigen aan volgens wie een kamikaze zichzelf had opgeblazen. Vijfentwintig mensen overleefden de aanslag niet.

Alexandrië Enkele uren later was de kerk Mar Morcos in Alexandrië het doelwit. Een zelfmoordterrorist probeerde zich een weg naar binnen te banen, maar toen agenten hem tegenhielden, blies hij zichzelf op. Minstens elf mensen kwamen om het leven.



Ook de koptische paus Tawadros II was er aanwezig, maar volgens een verantwoordelijke van de Koptische Kerk had hij het gebouw reeds verlaten op het moment van de explosie.

Paus Eind deze maand brengt paus Franciscus een bezoek aan Egypte. Hij bood zijn diepe medeleven aan aan paus Tawadros II, de Koptische Kerk en de hele Egyptische natie. Het gaat om één van de zwaarste aanslagen op de Egyptische kopten in de voorbije jaren.

Ongeveer 10 procent van de meer dan 90 miljoen inwoners van Egypte zijn christenen. Ze leven grotendeels in vrede met de moslimmeerderheid, hoewel er af en toe spanningen zijn.



