9/04/17 - 13u31 Bron: vtmnieuws.be

In Stockholm is de plaats waar vrijdag een truck inreed, uitgegroeid tot een plek van herdenking. Mensen komen er bloemen leggen, steken kaarsen aan of laten een boodschap achter op de plaats waar de vrachtwagen tot stilstand kwam. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven, vijftien anderen raakten gewond. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Hij kaapte de vrachtwagen en reed in op voetgangers om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.