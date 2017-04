Negen Afghaanse politiemannen gedood bij aanslag

bewerkt door: LS

9/04/17 - 13u08 Bron: Belga

Bij een aanslag in het noorden van Afghanistan zijn gisteren negen politiemannen gedood en vier anderen gewond geraakt. Dat hebben hoge Afghaanse functionarissen gemeld. Een bom langs de kant van de weg ontplofte op het moment dat het konvooi er voorbijreed.

De politieagenten reden een voormalig bolwerk van de taliban binnen dat onlangs heroverd werd in het district Chimtal, in de provincie Balkh.



De aanslag werd niet opgeëist, maar komt op een moment dat de toestand in Afghanistan weer lijkt te verslechteren.



In 2016 waren tot november volgens Amerikaanse militaire bronnen 6.785 Afghaanse soldaten en politieagenten gedood en nog eens 11.777 verwond. Dat is een veelvoud van de verliezen van de internationale troepen in Afghanistan in 15 jaar. De regering controleert momenteel nog slechts 60 procent van het land en het volgende lenteoffensief van de taliban staat voor de deur.



Afgelopen maandag kondigde de woordvoerder van Defensie, generaal Mohammed Radmanish, alvast aan dat het Aghaanse leger tegen 2020 zijn speciale troepen wil verdubbelen om de taliban beter te bestrijden.