Scotland Yard krijgt voor het eerst vrouw als chef

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 11u10 Bron: Belga

© getty.

Van "bobby" tot "boss": voor het eerst in de 188-jarige geschiedenis van Scotland Yard komt een vrouw aan het hoofd te staan van de politie van Londen. Cressida Dick werkte zich moeizaam van helemaal onderaan op naar de top. Ze onderscheidt zich door ambitie en scherpzinnigheid. Morgen neemt ze haar nieuwe functie op in het nieuwe hoofdkwartier van Scotland Yard in de Britse hoofdstad.

De 56-jarige Dick is niet onomstreden. Toen na de terreuraanslagen van 2005 in Londen (56 doden en ruim 700 gewonden) een onschuldige man uit Brazilië door de politie doodgeschoten werd, kreeg ze kritiek. Cressida Dick was samen met anderen verantwoordelijk voor de politieoperatie Kratos, die potentiële zelfmoordterroristen moest opsporen.



Terreur

Terrorisme wordt ook een hoofdpunt in de nieuwe functie van Dick. Onlangs doodde een 52-jarige man vijf mensen in de buurt van het parlement in Londen. De Britse man had zich tot de islam bekeerd en was eerder opgevallen als een extremist die tot geweld bereid was. Een van de slachtoffers was een politieman, die zoals de meeste bobby's ongewapend was. De dader werd door de veiligheidsdiensten doodgeschoten. "Ik zal me er onvermoeibaar voor inzetten dat onze stad veilig blijft", verzekerde Dick.



Trump

Behalve om terrorisme, fraude of cybercriminaliteit moet Dick zich dit jaar ook om Donald Trump bekommeren. De Amerikaanse president wordt voor een officieel staatsbezoek in Londen verwacht, koetsrit en diner met de Queen inbegrepen. Een datum is nog niet vastgelegd. Bijna 2 miljoen mensen ondertekenden een petitie tegen het staatsbezoek, dus komt het mogelijk tot betogingen.