Het zoveelste ongeval bij populaire toeristische ballonvaart: Franse toerist omgekomen in Turkije

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 11u04 Bron: ANP

Cappadocië Door een ongeval met een heteluchtballon in het Turkse Cappadocië is vandaag een Franse toerist omgekomen. Twintig andere mensen raakte gewond, aldus het Egyptische persbureau DHA.

De ballon kwam door de sterke wind tegen een hoogspanningskabel aan en stortte neer. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Hun nationaliteit is niet bekend.



Cappadocië is geliefd bij toeristen vanwege het grillige landschap en een tocht met een heteluchtballon behoort tot de grote attracties.



Maar daarbij gebeuren geregeld ongevallen. In februari kwam daardoor een Deense toerist om. Vorige maand raakten 49 toeristen gewond toen drie ballonnen door sterke wind een harde landing maakten.