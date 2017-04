Zeker 13 doden bij explosie in kerk in Egypte

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 10u53 Bron: Belga

© Twitter.

In de stad Tanta in het noorden van Egypte heeft zich een ontploffing voorgedaan in een kerk. Volgens de staatstelevisie zijn daarbij minstens dertien mensen gedood en 42 anderen gewond geraakt. Lokale media maken melding van nog een tweede explosie in de stad.