Zeker 21 doden bij explosie in kerk in Egypte: "Terrorisme treft Egypte opnieuw, nu op Palmzondag"

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 10u53 Bron: Belga

© Twitter.

In de stad Tanta in het noorden van Egypte heeft zich een ontploffing voorgedaan in een kerk. Na de bomaanslag op de Sint-Joriskerk steeg het aantal doden tot 21 volgens de staatstelevisie. Vijftig mensen raakten gewond, vernam de tv-zender van het ministerie van Gezondheid. De Egyptische regering spreekt van terreur.