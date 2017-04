Zwangere vrouw krijgt veel te vroeg weeën in volle vlucht. Dankzij de crew loopt het goed af

Door: ep

De crew van Turkish Airlines heeft gisteren een premature baby op bijna 13 km hoogte ter wereld gebracht. Nafi Diany was pas 28 weken zwanger toen ze in volle vlucht werd overvallen door ontzettende pijnen in de buikstreek. De alerte airhostessen en passagiers wisten de bevalling in een wel heel benarde situatie tot een goed einde te brengen.

Mama in spe Nafi Diany had van de dokter toestemming gekregen om de vliegtuigreis vanuit Conakry te maken. Niet lang nadat ze was opgestegen in de hoofdstad van Guinee voelde ze weeën opkomen. Op 28 weken wist ze dat het veel te vroeg was om te bevallen. Met de hulp van passagiers en de crew zetten Nafi een meisje op de wereld, de prinses kreeg de naam Kadiju. Meteen nadat het toestel veilig aan de grond werd gezet in Ouagadougou, Burkina Faso, werden moeder en kind naar het ziekenhuis overgebracht.



Een woordvoerder van Turkish Airlines heeft meegedeeld dat zowel moeder als kind in goede gezondheid verkeren. De luchtvaartmaatschappij heeft een foto van de crew met de pasgeboren baby op Twitter gedeeld. "Welkom aan boord prinses. Applaus voor de crew!", stond erbij.



De meeste luchtvaartmaatschappijen laten vrouwen tot 36 weken in de zwangerschap meereizen. Sommige maatschappijen als Ryanair vragen een brief van de vroedvrouw of de dokter wanneer vrouwen de kaap van 28 weken hebben bereikt.