Nederlandse backpackster ontsnapt aan verkrachter in Australië: "Ik heb zoveel geluk gehad"

Een 19-jarige Nederlandse backpackster is vorige week in Australië ontsnapt aan een 22-jarige man die haar wilde verkrachten. Dat vertelt de jonge vrouw aan een Australische krant.

De vrouw, die anoniem wil blijven, liep vanaf het busstation naar haar verblijf in Sydney toen ze door een vreemde man werd aangesproken. Hij vroeg haar of ze een vriend had. Nadat ze daar "ja" op antwoordde en doorliep greep hij haar bij de keel. Volgens de Nederlandse zei hij dat hij haar ging verkrachten en zou vermoorden als ze haar mond niet zou houden.



De 22-jarige man zou haar vervolgens hebben betast en gekust. "Ik dacht: ik kan hem nu steken met mijn huissleutel. Maar toen bedacht ik me dat dat dom zou zijn omdat hij sterker is dan ik'', vertelt ze aan The Sydney Morning Herald.

Veel geluk Ze besloot net te doen alsof ze wel geïnteresseerd in hem was en met hem mee naar huis wilde. Haar plan leek te werken tot de man na een tijdje achterdochtig werd en haar weer bij haar keel greep. Op dat moment was de vrouw vlakbij haar huis. "Ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd.'' Haar kamergenoot hoorde haar gillen en rende naar buiten waarop de aanrander wegvluchtte. De politie heeft de man inmiddels gearresteerd. "Ik heb zoveel geluk gehad'', vertelt ze. "Ik voelde me zo rot omdat ik hem helemaal niet wilde zoenen, het was een walgelijk gevoel.''



De 19-jarige heeft haar middelbare school net afgerond en houdt op dit moment een sabbatjaar in Australië. Ze wil zich niet van haar stuk laten brengen door het voorval. "Ik heb het geaccepteerd. Ik wil gewoon verder en genieten van de rest van mijn tijd hier.''