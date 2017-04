Het trieste verhaal achter het 'apenmeisje' in India

Door: redactie

9/04/17 - 04u45 Bron: The Guardian

© ap.

Het verhaal van het 'apenmeisje' dat deze week in de Indiase jungle werd ontdekt, is in werkelijkheid waarschijnlijk heel wat triester dan de vrolijke 'Jungle Boek'-verhalen die tot nu toe over haar in de media verschenen zijn. Volgens de dokters die haar op dit moment behandelen, is ze niet haar leven lang "door apen opgevoed", zoals aanvankelijk werd gedacht, maar nog maar kort geleden door haar ouders achtergelaten aan de bosrand omdat ze fysieke en mentale beperkingen heeft.

Dokter JP Singh, die het meisje behandelt, zegt dat ze op de weg in de buurt van het oerwoud was gevonden, en niet diep in de wildernis. Er waren weliswaar apen bij haar in de buurt toen ze gevonden werd, maar ze heeft absoluut niet jaren met die dieren samengeleefd, hooguit enkele dagen, schat de dokter. "Het is duidelijk dat ze rond de acht of negen jaar oud is, maar haar gezichtsuitdrukkingen laten zien dat ze gehandicapt is: niet enkel mentaal, maar ook fysiek", zegt hij. "In India hebben mensen liever een zoon dan een dochter. Mentaal is dit meisje niet in orde. Dat wijst er al sterk op dat ze is achtergelaten."



Socialer

Op dit moment wordt de precieze aard van de beperkingen van het meisje nog onderzocht, maar ook dokter Anku Lal zegt dat het onwaarschijnlijk is dat ze in het oerwoud is opgegroeid. "Toen ze werd gevonden, gedroeg ze zich agressief en praatte ze niet, kroop ze over de grond en was ze niet zindelijk. Daarom dat al gauw aangenomen dat ze in de jungle was opgegroeid. Maar sinds ze in het ziekenhuis is, gedraagt ze zich ineens een stuk 'socialer'" Ze loopt alweer normaal en herkent de mensen die voor haar zorgen. Ze is zeker niet in de jungle opgevoed."



Meisjes ongewild

"Waar het waarschijnlijk op neerkomt is dat haar familie niet voor haar wilde zorgen" , zegt Ranjana Kumari, een activiste die opkomt voor de rechten van jong vrouwen in India. "Sommigen families hechten minder waarde aan meisjes dan aan jongens. Ze ontdoen zich liever van zo'n meisje dan dat ze geld aan haar uitgeven. De Indiase staat helpt arme families met gehandicapte kinderen ook nauwelijks. Wanneer het dan om een meisje gaat, wordt het extra zwaar voor de familie."



Zaterdag zal het meisje worden overgebracht naar een kindertehuis.