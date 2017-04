Niger betaalt jaarlijks meer dan zeven miljoen euro aan fictieve leerkrachten

Door: redactie

9/04/17 Bron: Belga

De Duitse bondskanselier Angela Merkel was vorig jaar tijdens een driedaags bezoek aan Mali, Niger en Ethiopië ook op bezoek in een schooltje in Niger. © epa.

Elk jaar betaalt de Nigerese staat meer dan 4,789 miljard CFA-frank (omgerekend ongeveer 7.3 miljoen euro) aan zo'n 3.000 onbestaande leerkrachten. Dat heeft de minister van Onderwijs onthuld.