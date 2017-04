Protest tegen Venezolaanse regering draait uit op geweld

Door: redactie

9/04/17 - 02u00 Bron: Belga

Een demonstrant achter in brand gestoken straatafval in Caracas, Venezuela. © afp.

Een betoging in de Venezolaanse hoofdstad Caracas tegen de socialistische regering van president Nicolas Maduro is zaterdag uitgedraaid op geweld tussen de politie en de manifestanten.

De politie zetten blokkades op en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. De demonstranten gooiden stenen naar de agenten, en verschillende mensen raakten gewond. Buiten deze rellen verliep het protest tegen Maduro vreedzaam. Meer dan 50.000 mensen trokken de straat op, om nieuwe verkiezingen te eisen en het afglijden naar een dictatuur aan te klagen.



Rand van faillissement

Venezuela staat op de rand van een faillissement, waardoor het land nauwelijks voedsel en medicijnen kan invoeren. Volgens Maduro is de ellende in zijn land het gevolg van een "economische oorlog" tegen Ecuador. Al te kritische televisiezenders werden opgedoekt, en ook elders neemt de repressie toe. Zo raakte zaterdag nog bekend dat oppositieleider Henrique Capriles zich vijftien jaar lang niet verkiesbaar mag stellen. Hij is de leider van de oppositiecoalitie MUD, die verwikkelt is in een machtsstrijd met Maduro.



De 44-jarige Capriles wordt gezien als een veelbelovende kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2018. Maar door de beslissing van zaterdag kan hij niet meedingen naar de gunst van de kiezer.



Ophef

Het Hooggerechtshof veroorzaakte eind vorige maand ophef door zich de bevoegdheden van het door MUD gedomineerde parlement toe te eigenen. Mede onder internationale druk werd die beslissing weer ingetrokken, maar het protest duurt voort.



De betogers willen onder meer dat de bevoegdheden van het parlement volledig hersteld worden. Verder willen ze dat de regering de politieke gevangenen vrijlaat en humanitaire hulp toelaat tot Venezuela.