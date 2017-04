Bomalarm in Oslo: politie onderzoekt verdacht pakket

Door: redactie

8/04/17 - 23u44 Bron: Reuters, Twitter

Een plein voor het parlementsgebouw (niet op de foto) van Oslo. Het verdachte object werd in de wijk Grønland gevonden, in de buurt van het parlement. © reuters.

De politie van de Noorse hoofdstad Oslo laat via Twitter weten dat het een 'op een bom gelijkend object' heeft gevonden in het stadsdeel Grønland, in de buurt van het Noorse parlement. De omgeving is afgezet voor de duur van het onderzoek en de politie heeft een verdachte opgepakt.