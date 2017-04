Erdogan doet laatste oproep tot Turken in het buitenland

TMA

8/04/17 - 21u08 Bron: Belga

© afp.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Turken die in het buitenland leven vandaag opgeroepen hun stem uit te brengen in het referendum over de grondwet dat het machtsevenwicht in Turkije ingrijpend zou wijzigen. Zondag is de laatste dag dat de Turken in het buitenland kunnen gaan stemmen. In Turkije valt de stembusgang op 16 april.