Franse politie vindt tientallen wapens en honderden kilo's explosieven van ETA

8/04/17 - 20u42 Bron: Belga

In Bayonne vierden een pak mensen het einde van ETA. © epa.

De Franse politie heeft tientallen wapens en verscheidene honderden kilo's explosieven van ETA gevonden. De Baskische afscheidingsbeweging had vanmorgen een lijst met bergplaatsen doorgespeeld aan de bevoegde diensten.

De gerechtelijke politie heeft een onderzoek geopend. Zo zal onder meer nagegaan worden of sommige van de wapens in het verleden gebruikt werden door de organisatie. De ETA kondigde enkele dagen geleden haar "volledige ontwapening" aan.



De Baskische organisatie gaf de procureur van Bayonne (in Frans-Baskenland) vanmorgen een lijst met acht bergplaatsen van wapens en explosieven in de grensstreek. Dat zou het resterende deel van het wapenarsenaal van de separatistische organisatie zijn.



"Duizenden stuks munitie"

"Op de aangewezen plaatsen zijn in jerrycans en tassen tientallen hand- en schouderwapens aangetroffen, duizenden stuks munitie, verscheidene honderden kilo's explosieven en producten voor de samenstelling van explosieven, honderden detonatoren en vertragers", somde het parket van Parijs in een mededeling op.



De Franse minister van Binnenlandse Zaken Matthias Fekl sprak van "een grote stap" en een "ontegensprekelijk belangrijke dag".