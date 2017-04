Verkracht meisje wijst Timothy aan als dader. Pas 22 jaar later komt de echte waarheid aan het licht

Sven Van Malderen

8/04/17 - 20u11 Bron: News.com.au/CNN

Timothy Cole zou uiteindelijk veertien jaar onterecht in de cel zitten. © Kos.

24 maart 1985: een chauffeur vraagt aan de toen 20-jarige Michele Mallin of ze met startkabels zijn wagen aan de praat kan krijgen. Het zou haar leven en dat van een onschuldige man helemaal op z'n kop zetten. Hij verkrachtte haar onder bedreiging van een mes, zij zou later de verkeerde persoon als dader aanwijzen. Timothy Cole werd zo onterecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. In 1999 stierf hij als gevolg van een astma-aanval achter de tralies. Vier jaar eerder had de échte dader berouw gekregen. Jerry Johnson zat op dat moment al in de gevangenis voor twee andere verkrachtingen en wilde nu ook bekennen dat hij Mallin misbruikt had. Het gerecht nam hem echter nooit serieus. In 2007 deed hij nog eens een poging, zijn brief met de uitleg belandde bij de familie van Cole. Via een DNA-test kon zijn naam na 22 jaar eindelijk gezuiverd worden. Zijn tragisch voorbeeld vormt nu de directe aanleiding voor House Bill 34, een reeks maatregelen die dergelijke blunders moet tegengaan. Want nee, Cole is lang niet de enige sukkelaar in Texas: sinds 1989 moesten rechters al in 310 gevallen op hun beslissing terugkomen.

Flashback naar de dag waarop het foutliep voor Michele: de toenmalige studente had zich net voor haar kot in Lubbock geparkeerd toen Johnson haar aanviel. Hij hield een mes tegen haar keel en dwong haar aan de passagierszijde te gaan liggen, intussen kroop hij zelf achter het stuur. De dader reed naar een verlaten veld buiten het dorp, waar hij haar verkrachtte en haar ring, haar uurwerk en twee dollar afnam. Daarna reed hij met haar terug naar het dorp en wandelde hij gewoon weg.



Michele ging aangifte doen bij de politie en kon een goede omschrijving geven: een jonge man met een geel T-shirt, sandalen, uitpuilende ogen, kleiner dan 1m80 én hij rookte sigaretten.



Line-up

Twee weken later nodigde de politie haar uit voor een line-up met zes mogelijke verdachten. Zonder enig aarzelen haalde ze er Cole uit, een 26-jarige ex-militair die op het moment van de feiten met zijn broer aan het kaarten was. Zijn alibi stelde in de ogen van de politie echter niets voor.



Cole liep in de kijker omdat hij zich volgens een agent verdacht gedragen zou hebben aan een pizzeria. Pech voor hem: de verkrachting van Michele was twee weken eerder in die buurt gebeurd. De politie linkte hem ook nog aan vier andere aanrandingen op studentes. Michele Mallin. © Kos.

Wat zijn advocaten ook probeerden, het maakte allemaal geen indruk op de rechter. "In de week na zijn arrestatie zijn nog gelijkaardige misdaden gebeurd", klonk het. "Andere slachtoffers hebben hem niet herkend als dader. En de vingerafdrukken die in een wagen teruggevonden zijn, komen niet overeen met die van onze cliënt." Cole rookte zelfs niet en vrienden getuigden dat hij inderdaad met zijn broer en diens maten thuis poker aan het spelen was. En toch werd hij na amper zes uur beraad veroordeeld tot 25 jaar cel. De voorwaardelijke vrijlating in ruil voor een schuldbekentenis weigerde hij. Uit principe.



Cole zou nooit nog van enige vrijheid kunnen genieten. In 1999 stierf hij als gevolg van een hartaanval die veroorzaakt werd door zijn astma. Een wreed einde, na dertien jaar onschuldig in de cel gezeten te hebben.



"Ze moesten een zondebok hebben"

Want o ironie: drie dagen na Coles arrestatie hadden agenten al de echte dader te pakken, alleen beseften ze op dat moment niet. "Ze hadden een kerel in de boeien geslagen die iemand verkracht had. Hij had het op exact dezelfde manier gedaan als waar Timothy van beschuldigd werd", aldus zijn broer Corey. "Hij stapte 's nachts op een vrouwelijke chauffeur af, vroeg of ze startkabels bij zich had en sloeg toen zijn slag. Op het moment dat mijn broer vastzat, heeft hij nóg twee meisjes verkracht. Hij was vroeger voor dergelijke feiten ook al gearresteerd, waarom stond hij dan niet in die line-up? Ach, ze moesten blijkbaar een zondebok hebben. Mensen haalden hun kinderen weg van de Tech University uit schrik voor die verkrachter en dat moest gedaan zijn."



In 1995 schreef Johnson een brief naar politie en gerecht waarin hij de verkrachting bekende. De feiten waren op dat moment toch al verjaard, dus hij liep geen gevaar meer. Hij zou echter nooit antwoord krijgen.

Pas in 2007 zou een nieuwe brief bij de familie van Cole belanden. Jerry Johnson biechtte uiteindelijk op dat hij de verkrachter was. Het berouw kwam er wel pas nadat de feiten verjaard waren. © Kos.