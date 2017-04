Door: redactie

8/04/17 - 19u30 Bron: vtmnieuws.be

video

We zijn allemaal erg geschrokken door wat er gebeurd is. Maar het is tegelijk ook hoopgevend dat mensen elkaar veel medeleven tonen. En dat toont welke kracht er in onze samenleving leeft. De mensen die willen helpen zijn met veel, véél meer dan degenen die ons pijn willen doen.