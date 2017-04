Traangas bij meeting van Le Pen op Corsica

SVM

Betogers hebben een verkiezingsmeeting van de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen verstoord op Corsica. Binnen vijftien dagen staat de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk op het programma.

De ordedienst van het Front national (FN) trachtte een vijftiental betogers weg te sturen. Het kwam daarbij tot schermutselingen en ook traangas werd ingezet. De zaal werd daarna ontruimd.



De actie werd opgeëist door de Corsicaanse groep Ghjuventu Indipendentista. "Nooit zullen we deze partij in alle veiligheid naar het eiland laten komen. Vergeet niet dat de gewezen leider (Jean-Marie Le Pen) de doodstraf had gevraagd voor de Corsicaanse politieke gevangenen", schreef de groep op Twitter.



De entourage van de presidentskandidate wees met een beschuldigende vinger naar Corsicaanse "nationalisten". Le Pen hield haar meeting uiteindelijk in een andere zaal in Ajaccio.