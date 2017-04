Van safarizone tot pretpark: Saoedi-Arabië pakt uit met entertainmentstad die drie keer zo groot zal worden als Parijs

SVM

Er komt ook een Six Flags-pretpark. © Six Flags.

Saoedi-Arabië start volgend jaar met de werken aan een gigantische stad die volledig in het teken zal staan van vrije tijd en vertier. "Bedoeling is om de economie van het land op te krikken als de oliebronnen in de toekomst opdrogen", maakte de kroonprins bekend.