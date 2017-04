Boris Johnson annuleert bezoek aan Moskou door gebeurtenissen in Syrië

AJ

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zaterdag zijn bezoek van 10 april aan Moskou afgezegd. Hij zou praten met zijn Russische collega Sergei Lavrov. De reden van zijn besluit zouden de recente ontwikkelingen in Syrië zijn.

Na de gifgasaanvallen in Syrië en de daaropvolgende raketaanvallen van de Verenigde Staten op een Syrische luchtmachtbasis is de situatie volgens de Britse minister volledig veranderd.



"Mijn prioriteit is nu om gesprekken te voeren met de Verenigde Staten en andere in aanloop naar de G7-top van 10 en 11 april.", laat Johnson in een persbericht weten.



Johnson wil een gecoördineerde internationale steun opbouwen voor een staakt-het-vuren in Syrië en wil de politieke gesprekken een versnelling hoger schakelen.