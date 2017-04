Opnieuw duizendtal betogers op straat tegen overwinning Vucic

Bewerkt door: FT

Betogers tegen de Servische leider Aleksandar Vucic zijn vandaag weer de straat opgegaan. Duizenden demonstranten verzamelden zich voor de zesde dag op rij in de hoofdstad Belgrado om het vertrek van de premier te eisen. De protesten begonnen ongeveer een week geleden nadat Vucic de presidentsverkiezingen won. Tegenstanders vinden hem een autocraat en denken dat de stembusgang niet eerlijk is verlopen. Betogers dragen spandoeken met teksten als "Vucic, je bent een dief''. Hoewel het presidentschap in Servië grotendeels ceremonieel is, kan Vucic via zijn Servische Progressieve Partij naar verwachting toch veel invloed blijven uitoefenen.