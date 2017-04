Door: redactie

8/04/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video

De Baskische afscheidingsbeweging ETA legt definitief de wapens neer. Twaal geheime wapenopslagplaatsen in Frankrijk worden overgedragen aan de politie. De ETA voerde sinds de jaren '60 een bloedige strijd voor onafhankelijkheid van het Baskenland, een regio in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Er vielen meer dan 800 doden. Sinds 2011 zijn er geen aanslagen meer geweest. In 2010 kondigde ETA al een staakt-het-vuren aan. Maar het duurde nog zeven jaar voor ze écht ontwapenen. Via tussenpersonen hebben ze vandaag een lijst van geheime wapenopslagplaatsen overgemaakt. De voorbije tijd gaven ETA-leden al af en toe wapens over, maar vandaag zou het gaan om het volledige arsenaal. De ETA blijft voorlopig bestaan, om ongewapend te ijveren voor een onafhankelijk Baskenland.