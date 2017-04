Zo beleefde Vlaamse aanslag in Stockholm

Door: redactie

8/04/17 - 13u32 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

De Vlaamse Nathalie Stuers beleefde gisteren de aanslag in Stockholm van dichtbij. Ze was aan het werk in een bioscoop, meters naast het gebouw waar de vrachtwagen inreed. Nathalie woont al een jaar in Stockholm. Gisteren was ze aan het werk op een filmfestival voor kinderen. De politie was razendsnel ter plaatse en iedereen moest binnenblijven. Ze moesten vier uur lang wachten. Intussen wist Nathalie van niets, het is haar vriend die haar liet weten wat er buiten gebeurde.