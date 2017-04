Amerikaans ministerie: "Google discrimineert vrouwen op extreme wijze en geeft hen minder loon"

Bewerkt door: FT

Google discrimineert vrouwelijke medewerkers in Amerika op extreme wijze door ze veel minder salaris te geven dan mannen. Daarvan beschuldigt het Amerikaanse ministerie van Arbeid de techgigant althans, meldt de krant 'The Guardian'. Google ontkent de beschuldigingen.

Het ministerie stelt in een nog lopend onderzoek bewijzen te hebben verzameld van systematische loonverschillen. In januari spande het ministerie een rechtszaak aan tegen Google in een poging de techgigant ertoe te dwingen salarisinformatie en documenten te overhandigen. Gisteren, vrijdag, sprak een medewerker van het ministerie in San Francisco tijdens haar getuigenis in deze zaak over de salarisverschillen. Zij gaf aan dat het ministerie de verzochte gegevens nodig heeft om erachter te komen waardoor die verschillen er zijn.



In een reactie op die getuigenis liet Janet Herold van het ministerie weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. ''Maar op dit moment heeft het ministerie overtuigend bewijs ontvangen van zeer significante discriminatie tegen vrouwen in de meest voorkomende functies op het hoofdkantoor van Google. De analyse van de overheid wijst er op dit moment op dat vrouwendiscriminatie bij Google vrij extreem is, zelfs voor deze industrie.''



Google heeft in een reactie laten weten het heel erg oneens te zijn met de beschuldigingen. ''Elk jaar doen we een uitgebreide analyse van het salaris voor mannen en vrouwen en wij hebben geen loonkloof gevonden. Behalve het geven van een ongegronde uitspraak die we voor het eerst in de rechtszaal hoorden, heeft het ministerie van Arbeid geen gegevens verstrekt of zijn methodologie gedeeld'', heeft het bedrijf laten weten in een verklaring aan 'The Guardian'.



Onlangs nog meldde de onderneming dat het de loonkloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd heeft gedicht.