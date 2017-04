Vind jij dit meisje dik? Jowan wel en hij maakte haar met de grond gelijk. Dat had hij beter niet gedaan

Koen Van De Sype

8/04/17 - 11u38 Bron: Cornwall Live, The Sun

Jowan Townsend-Trahair heeft al betere dagen gehad. De Brit is in het oog van de storm terechtgekomen nadat hij zich laatdunkend uitliet over een foto die Kayleigh Boase (24) had gedeeld op Snapchat. Hij wees op haar "buik" en zei haar vlakaf "dat ze vroeger nochtans zo sexy was. Spijtig." Jammer genoeg voor hem was Kayleigh niet van plan zich dat zo maar te laten zeggen.

"Ik had eerst helemaal niet door dat hij serieus was", aldus de jonge vrouw. "Daarom stuurde ik smileys terug. Maar hij bleek bloedernstig en vroeg me of ik nog trainde. Ik dacht dat ik iets kreeg. Wie denkt hij wel dat hij is om zij zo te veroordelen. Mijn moeder vecht al tegen boulimie van sinds ze een tiener was nadat een botte kerel tegen haar zei dat ze dik was. Ik weet wat zoiets kan doen. Iedereen is mooi op de manier dat hij of zij is. Mijn advies: laat je niet doen als je zo wordt aangepakt." (lees hieronder verder) © Facebook.

Ze kon alvast op enorm veel steun rekenen op sociale media. "Maak je geen zorgen, leer hem een lesje", klonk het onder meer. En: "Niemand moet iemand anders beoordelen: als hij of zij gelukkig is, moet je hem of haar met rust laten" en "Je hebt een mooi lichaam. Mensen als hij maken me woest. En te bedenken dat hij een fitnesstrainer is. Wie wil nu met hem trainen?"



Begraven

Kayleigh bleek trouwens niet zijn enige slachtoffer te zijn. Kell Johnson (22) bleek ook al door hem benaderd te zijn nadat zij en haar vriend - een kameraad van Jowan - uit elkaar waren gegaan. Via Facebook liet Jowan haar weten wat haar ex over haar had gezegd. "Je ziet eruit alsof je overreden bent door een wagen, die vervolgens nog eens achteruit over je heen is gegaan, je heeft opgeschept en over de rand van een klif heeft gegooid, waarna je begraven bent, opnieuw opgegraven en dan recht in het gezicht geschoten van dichtbij." Daar voegde hij nog aan toe: "En je bent dik."